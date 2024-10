Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag kaum bewegt

So entwickelt sich Visa

Die Aktie von Visa zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Im New York-Handel kam die Visa-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 278,00 USD.

Bei der Visa-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 278,00 USD. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 279,22 USD an. Im Tief verlor die Visa-Aktie bis auf 277,99 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 279,08 USD. Zuletzt wechselten via New York 103.001 Visa-Aktien den Besitzer.

Bei 293,07 USD markierte der Titel am 18.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 228,04 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 17,97 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,12 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 318,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 23.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 8,90 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,57 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Visa am 29.10.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Visa-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 28.10.2025.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,92 USD je Aktie.

