Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagnachmittag in Grün

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 358,41 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 358,41 USD zu. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 359,48 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 356,49 USD. Bisher wurden via New York 224.743 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,77 Prozent. Am 26.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 252,74 USD ab. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 41,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Visa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,40 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 387,25 USD.

Visa veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,33 USD je Aktie erzielt worden. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,59 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Visa am 29.07.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2025 11,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

