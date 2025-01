Kursverlauf

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zeigt sich am Freitagnachmittag fester

17.01.25 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 318,39 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 318,39 USD zu. Bei 318,41 USD erreichte die Visa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 317,50 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.070.070 Stück gehandelt. Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 321,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. 1,01 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 252,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nachdem Visa seine Aktionäre 2024 mit 2,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,38 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 348,50 USD je Visa-Aktie an. Am 29.10.2024 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,61 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,62 Mrd. USD ausgewiesen. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Visa am 30.01.2025 präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,20 USD je Visa-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Visa-Aktie Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer Optimismus in New York: Dow Jones verbucht am Donnerstagmittag Gewinne

