Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
Trotz Rekordrally beim Edelmetall: Laufen Bitcoin-ETFs Gold bald den Rang ab? Trotz Rekordrally beim Edelmetall: Laufen Bitcoin-ETFs Gold bald den Rang ab?
thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: IG Metall sieht in Jindal "perfekte Ergänzung" für thyssenkrupp Steel thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: IG Metall sieht in Jindal "perfekte Ergänzung" für thyssenkrupp Steel
So entwickelt sich Visa

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Mittwochnachmittag fester

17.09.25 16:13 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Mittwochnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 340,77 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
289,70 EUR 2,40 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 340,77 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 342,36 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 339,94 USD. Zuletzt wechselten 147.946 Visa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 375,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2024 Kursverluste bis auf 268,24 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 27,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,39 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 2,08 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 385,40 USD je Visa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Visa am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10,17 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,90 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 11,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Visa Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
