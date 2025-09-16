Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Mittwochnachmittag fester

So entwickelt sich Visa

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 340,77 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 340,77 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 342,36 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 339,94 USD. Zuletzt wechselten 147.946 Visa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 375,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2024 Kursverluste bis auf 268,24 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 27,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,39 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 2,08 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 385,40 USD je Visa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Visa am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10,17 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,90 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 11,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

Top-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht