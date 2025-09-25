Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Abend fester

Kursverlauf

Die Aktie von Visa gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 338,03 USD.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 338,03 USD. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 339,43 USD zu. Bei 337,56 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 325.198 Visa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,51 USD. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 11,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 270,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 24,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,39 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 2,08 USD aus. Analysten bewerten die Visa-Aktie im Durchschnitt mit 385,40 USD.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,69 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 10,17 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 8,90 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Visa wird am 28.10.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,43 USD je Visa-Aktie.

