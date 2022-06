Visa Aktie News: Visa am Montagmittag stärker

Die Aktie notierte um 20.06.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 180,54 EUR zu. Die Visa-Aktie legte bis auf 182,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 182,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 116 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (213,65 EUR) erklomm das Papier am 28.07.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 168,00 EUR fiel das Papier am 02.12.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 26.04.2022. Es stand ein EPS von 1,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,38 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.189,00 USD gegenüber 5.729,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Visa wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,39 USD je Visa-Aktie belaufen.

