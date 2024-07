Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Das Papier von Visa konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 266,77 USD. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 268,26 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 266,35 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 126.961 Visa-Aktien.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 290,96 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,07 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 227,68 USD. Dieser Wert wurde am 27.07.2023 erreicht. Abschläge von 14,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 1,80 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 325,00 USD angegeben.

Visa gewährte am 23.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,33 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,78 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Visa-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,95 USD je Visa-Aktie belaufen.

