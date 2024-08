Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag stabil

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Visa zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Visa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 268,27 USD.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Visa-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 268,27 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 269,28 USD. Das Tagestief markierte die Visa-Aktie bei 268,27 USD. Bei 268,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 86.454 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 290,96 USD markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 8,46 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 227,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Visa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,13 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 318,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 23.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Visa ein EPS von 2,00 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,90 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 8,12 Mrd. USD eingefahren.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,51 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

