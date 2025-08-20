Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagabend freundlich

So entwickelt sich Visa

Die Aktie von Visa zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 349,59 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 349,59 USD. Bei 351,09 USD erreichte die Visa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 345,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 353.470 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 375,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,41 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.08.2024 bei 265,34 USD. Mit Abgaben von 24,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Visa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,40 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 385,40 USD.

Visa veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,17 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,90 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

