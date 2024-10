Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit Verlusten

Visa im Blick

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 282,46 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,5 Prozent auf 282,46 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Visa-Aktie bis auf 281,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 282,39 USD. Bisher wurden via New York 180.923 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 293,07 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 3,62 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 228,04 USD ab. Mit einem Kursverlust von 19,27 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,12 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 1,80 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 318,50 USD aus.

Am 23.07.2024 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,90 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Visa am 29.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Visa-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 28.10.2025.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,92 USD je Aktie.

