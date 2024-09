Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 272,20 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 272,20 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 272,37 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 270,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 277.948 Visa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2024 auf bis zu 293,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 227,81 USD am 04.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 16,31 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,12 USD je Visa-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 318,50 USD angegeben.

Am 23.07.2024 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,90 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2024 9,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

