Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 333,35 USD ab.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 333,35 USD. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 333,10 USD nach. Bei 334,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 179.914 Visa-Aktien.

Bei einem Wert von 335,47 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2025). Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 0,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.07.2024 bei 252,74 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,38 USD. Im Vorjahr hatte Visa 2,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 348,50 USD für die Visa-Aktie.

Am 29.10.2024 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,62 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 8,63 Mrd. USD eingefahren.

Am 30.01.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,19 USD je Visa-Aktie.

