Visa Aktie News: Visa zündet am Vormittag Kursrakete

Um 07:32 Uhr ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 6,8 Prozent auf 202,90 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 4,63 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2021 Kursverluste bis auf 168,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 20,77 Prozent Luft nach unten.

Am 26.04.2022 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es stand ein EPS von 1,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,42 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.189,00 USD umgesetzt, gegenüber 5.687,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2022 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,40 USD im Jahr 2023 aus.

