Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Die Visa-Aktie notierte um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 203,50 EUR. Im Tief verlor die Visa-Aktie bis auf 203,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 203,50 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 213,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 4,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2021 (168,00 EUR). Mit Abgaben von 21,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 25.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.787,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.559,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com