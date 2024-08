Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 271,27 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 271,27 USD. Die Visa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 271,38 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 270,98 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 109.378 Visa-Aktien.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 290,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,26 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 227,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 16,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Visa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,13 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 318,50 USD für die Visa-Aktie.

Visa gewährte am 23.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,90 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 8,12 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 9,92 USD je Aktie aus.

