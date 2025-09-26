Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Visa gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 339,30 USD nach oben.

Das Papier von Visa konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 339,30 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 339,59 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 337,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 342.892 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,51 USD) erklomm das Papier am 12.06.2025. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 9,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 272,78 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 385,40 USD.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Visa ein EPS von 2,40 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,17 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2025 11,43 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

