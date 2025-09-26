Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gibt am Montagnachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 336,00 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Visa gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 336,00 USD abwärts. Bei 336,00 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 337,38 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 149.820 Visa-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 375,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 11,76 Prozent zulegen. Am 28.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 272,78 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,82 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,39 USD, nach 2,08 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 385,40 USD je Visa-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 29.07.2025. Das EPS lag bei 2,69 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 10,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,90 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 vorlegen.
Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,43 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Visa-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen
Übrigens: Visa und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: varandah / Shutterstock.com
Nachrichten zu Visa Inc.
Analysen zu Visa Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2018
|Visa Neutral
|UBS AG
|15.04.2016
|Visa Neutral
|Compass Point
|24.07.2015
|Visa Hold
|Topeka Capital Markets
|24.07.2015
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital
|30.01.2015
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.11.2012
|Visa sell
|UBS AG
|12.09.2012
|Visa sell
|UBS AG
|26.07.2012
|Visa sell
|UBS AG
|09.07.2012
|Visa sell
|UBS AG
|11.12.2008
|Visa underperform
|Cowen and Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Visa Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen