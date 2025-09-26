Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gibt am Montagnachmittag nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 336,00 USD.

Das Papier von Visa gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 336,00 USD abwärts. Bei 336,00 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 337,38 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 149.820 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 375,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 11,76 Prozent zulegen. Am 28.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 272,78 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,82 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,39 USD, nach 2,08 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 385,40 USD je Visa-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 29.07.2025. Das EPS lag bei 2,69 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 10,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,90 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,43 USD je Aktie.

