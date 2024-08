Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Visa

Die Aktie von Visa zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 275,86 USD.

Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 276,33 USD zu. Bei 275,03 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 110.339 Visa-Aktien.

Bei 290,96 USD markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 5,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 227,81 USD fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 17,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,13 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 318,50 USD je Visa-Aktie an.

Am 23.07.2024 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,55 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,90 Mrd. USD ausgewiesen.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

