Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Freitagnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 343,92 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 343,92 USD zu. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 351,05 USD. Bei 350,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 380.865 Visa-Aktien.

Am 31.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 351,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Bei einem Wert von 252,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2024). Mit Abgaben von 26,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,40 USD je Visa-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 392,00 USD je Visa-Aktie an.

Visa ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,66 USD gegenüber 2,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2025 11,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

