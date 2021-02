Volati Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Volati Registered stellte am 19.02.2021 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,63 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,81 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,84 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,80 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 7,63 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,84 Milliarden SEK taxiert.

In Sachen EPS wurden 7,22 SEK je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volati Registered 3,59 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 7,21 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,83 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 7,22 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 7,21 Milliarden SEK belaufen.

