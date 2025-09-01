Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verteidigt Stellung am Dienstagmittag

Volatus Aerospace im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Kaum Ausschläge verzeichnete die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 0,338 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie zeigte sich um 11:58 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,338 EUR an der Tafel. Die Volatus Aerospace-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,342 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volatus Aerospace-Aktie bisher bei 0,332 EUR. Bei 0,334 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 279.332 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 98,225 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volatus Aerospace-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2024 auf bis zu 0,072 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 78,698 Prozent würde die Volatus Aerospace-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 10,59 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

