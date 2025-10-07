Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace büßt am Nachmittag ein

Kurs der Volatus Aerospace

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 0,466 EUR abwärts.

Um 16:06 Uhr ging es für die Volatus Aerospace-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 0,466 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volatus Aerospace-Aktie ging bis auf 0,458 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,480 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 1.607.921 Stück.

Bei 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 30,448 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 84,549 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie.

Volatus Aerospace gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren, um 26.375,00 Prozent gesteigert.

Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q3 2025 wird am 27.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Volatus Aerospace-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 0,020 CAD fest.

