Aktienkurs aktuell

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace büßt am Dienstagmittag ein

07.10.25 12:06 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 2,1 Prozent auf 0,470 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,47 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 12:04 Uhr rutschte die Volatus Aerospace-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,1 Prozent auf 0,470 EUR ab. In der Spitze fiel die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,458 EUR. Bei 0,480 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 1.070.228 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

Am 11.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 29,851 Prozent niedriger. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,072 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie 84,681 Prozent sinken.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,59 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 40000,00 CAD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 27.11.2025 dürfte Volatus Aerospace Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 0,020 CAD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

