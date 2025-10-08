ANALYSE-FLASH: RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 87 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach reduzierten Jahreszielen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der eingetrübte Ausblick des Autobauers sei enttäuschend, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die angepasste Absatzplanung und die Initiativen zur Händlervergütung könnten zwar eine gewisse Entlastung bringen, die China-Schwäche dürfte jedoch auch im Rest es Jahres belasten. Der starke Rückgang des Free-Cashflow-Ziels für 2025 sei hingegen weniger besorgniserregend, da BMW mit Zollrückerstattungen nun für 2026 statt 2025 rechne./rob/edh/gl

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 17:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 17:02 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------