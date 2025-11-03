Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace zeigt sich am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 0,432 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 0,432 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,444 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,438 EUR. Bisher wurden via Tradegate 91.378 Volatus Aerospace-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. 55,093 Prozent Plus fehlen der Volatus Aerospace-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,072 EUR am 08.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 83,333 Prozent wieder erreichen.

Am 20.08.2025 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40000,00 CAD umgesetzt.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Volatus Aerospace-Gewinn in Höhe von 0,020 CAD je Aktie aus.

