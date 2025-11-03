DAX24.149 +0,8%Est505.691 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,74 -1,1%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1516 -0,2%Öl64,69 -0,6%Gold3.998 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Aktienentwicklung

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace zeigt sich am Vormittag fester

03.11.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 0,432 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,44 EUR 0,02 EUR 4,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 0,432 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,444 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,438 EUR. Bisher wurden via Tradegate 91.378 Volatus Aerospace-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. 55,093 Prozent Plus fehlen der Volatus Aerospace-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,072 EUR am 08.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 83,333 Prozent wieder erreichen.

Am 20.08.2025 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40000,00 CAD umgesetzt.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Volatus Aerospace-Gewinn in Höhe von 0,020 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volatus Aerospace

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volatus Aerospace

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung