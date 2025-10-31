DAX24.051 -0,3%Est505.684 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.054 +1,7%Euro1,1558 -0,1%Öl65,01 +0,5%Gold4.030 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Ethereum bei 10.000 US-Dollar bis Jahresende? Tom Lee und Arthur Hayes bleiben optimistisch Ethereum bei 10.000 US-Dollar bis Jahresende? Tom Lee und Arthur Hayes bleiben optimistisch
Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
So entwickelt sich Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace zeigt sich am Mittag freundlich

31.10.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Volatus Aerospace-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,41 EUR 0,00 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie konnte um 11:54 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 0,414 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,416 EUR. Bei 0,414 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 103.121 Volatus Aerospace-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 38,209 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,072 EUR am 08.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 82,609 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Volatus Aerospace gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,59 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.11.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 0,020 CAD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volatus Aerospace

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volatus Aerospace

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung