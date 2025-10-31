Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace zeigt sich am Mittag freundlich

So entwickelt sich Volatus Aerospace

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Volatus Aerospace-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Die Volatus Aerospace-Aktie konnte um 11:54 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 0,414 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,416 EUR. Bei 0,414 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 103.121 Volatus Aerospace-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 38,209 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,072 EUR am 08.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 82,609 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Volatus Aerospace gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,59 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.11.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 0,020 CAD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

