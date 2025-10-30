Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Vormittag tiefer

Volatus Aerospace im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 0,406 EUR ab.

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte um 09:14 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 0,406 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie sank bis auf 0,402 EUR. Bei 0,402 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 127.755 Aktien.

Bei 0,670 EUR markierte der Titel am 11.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,025 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 463,889 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,59 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 0,020 CAD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot