Volatus Aerospace im Fokus

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verliert am Nachmittag

29.10.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 0,408 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Die Volatus Aerospace-Aktie notierte um 16:08 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 0,408 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volatus Aerospace-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,402 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,418 EUR. Bisher wurden via Tradegate 292.239 Volatus Aerospace-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,216 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,072 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 82,353 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10,59 Mio. CAD gegenüber 40000,00 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

In der Volatus Aerospace-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 0,020 CAD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc

