Notierung im Fokus

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag mit roter Tendenz

29.10.25 12:04 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Zuletzt ging es für die Volatus Aerospace-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 0,412 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,41 EUR 0,01 EUR 1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie musste um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 0,412 EUR. Das Tagestief markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,412 EUR. Bei 0,418 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 92.981 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Bei 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,621 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Mit Abgaben von 82,524 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 20.08.2025 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.375,00 Prozent auf 10,59 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.11.2025 dürfte Volatus Aerospace Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 0,020 CAD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

