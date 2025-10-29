Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace macht am Mittwochvormittag Boden gut

Volatus Aerospace im Blick

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Volatus Aerospace konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 0,420 EUR.

Um 09:19 Uhr wies die Volatus Aerospace-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 0,420 EUR nach oben. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,422 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,418 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.623 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 11.07.2025 markierte das Papier bei 0,670 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,524 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volatus Aerospace-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2024 auf bis zu 0,072 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 82,857 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 20.08.2025 äußerte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,59 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.11.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Volatus Aerospace-Gewinn für das Jahr 2028 auf 0,020 CAD je Aktie.

