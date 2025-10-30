Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,4 Prozent auf 0,400 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie gab im Tradegate-Handel um 16:07 Uhr um 3,4 Prozent auf 0,400 EUR nach. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,392 EUR ab. Mit einem Wert von 0,402 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 430.278 Volatus Aerospace-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Kursplus von 67,500 Prozent wieder erreichen. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 82,000 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Volatus Aerospace-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 0,020 CAD fest.

