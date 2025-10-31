Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagvormittag mit Kursplus

Volatus Aerospace im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Zuletzt wies die Volatus Aerospace-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 0,408 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:18 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 0,408 EUR zu. In der Spitze legte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,416 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,414 EUR. Zuletzt wechselten 51.266 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2025 markierte das Papier bei 0,670 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,216 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie 82,353 Prozent sinken.

Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.375,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,59 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 40000,00 CAD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

