Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace springt am Mittag hoch

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Zuletzt sprang die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 7,4 Prozent auf 0,464 EUR zu.

Um 12:02 Uhr sprang die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 7,4 Prozent auf 0,464 EUR zu. In der Spitze gewann die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,472 EUR. Bei 0,450 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.632.034 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,397 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie 84,483 Prozent sinken.

Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,59 Mio. CAD – ein Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volatus Aerospace 40000,00 CAD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.11.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

