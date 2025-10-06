Volatus Aerospace Aktie News: Bullen treiben Volatus Aerospace am Nachmittag an

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 7,9 Prozent auf 0,466 EUR zu.

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 7,9 Prozent auf 0,466 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volatus Aerospace-Aktie bisher bei 0,472 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,450 EUR. Zuletzt wechselten 3.842.977 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2025 auf bis zu 0,670 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 30,448 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,072 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 547,222 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10,59 Mio. CAD gegenüber 40000,00 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

