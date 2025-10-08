Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gewinnt am Mittag

Blick auf Volatus Aerospace-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 0,464 EUR zu.

Um 12:03 Uhr stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 0,464 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf 0,474 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,460 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.175.018 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,670 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2025. Gewinne von 44,397 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (0,072 EUR). Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 544,444 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.08.2025 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren, um 26.375,00 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 27.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 0,020 CAD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

