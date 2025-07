Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gewinnt am Mittwochnachmittag kräftig

So bewegt sich Volatus Aerospace

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Zuletzt sprang die Volatus Aerospace-Aktie im CDNX-Handel an und legte um 40,0 Prozent auf 0,630 CAD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der CDNX-Sitzung kletterte das Papier um 40,0 Prozent auf 0,630 CAD. Im Tageshoch stieg die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,660 CAD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,520 CAD. Im CDNX-Handel wechselten bis jetzt 3.828.856 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2025 markierte das Papier bei 0,660 CAD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 4,545 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,110 CAD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 82,540 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volatus Aerospace am 29.05.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,71 Mio. CAD gegenüber 100000,00 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,010 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

