Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace steigt am Nachmittag stark

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im CDNX-Handel legte sie um 16,4 Prozent auf 0,710 CAD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Volatus Aerospace-Aktie Gewinne aus. In der CDNX-Sitzung ging es für das Papier um 16,4 Prozent auf 0,710 CAD nach oben. In der Spitze gewann die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,770 CAD. Den CDNX-Handel startete das Papier bei 0,740 CAD. Zuletzt betrug der Umsatz im CDNX-Handel 4.993.720 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 10.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,770 CAD an. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 8,451 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,110 CAD. Mit Abgaben von 84,507 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 29.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.610,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,71 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 100000,00 CAD ausgewiesen worden waren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,010 CAD je Volatus Aerospace-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus-Aerospace-Aktie kennt kein Halten: Verteidigungs-Boom treibt Drohnenspezialist weiter an

155% seit Jahresstart: Was die Aktie von Volatus Aerospace antreibt

Verteidigungsbranche boomt: NATO-Vertrag katapultiert Volatus-Aktie auf Gewinnkurs