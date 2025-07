Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Kurs der Volatus Aerospace

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie stieg im CDNX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 0,750 CAD.

Werte in diesem Artikel

Die Volatus Aerospace-Aktie stieg im CDNX-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 0,750 CAD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,770 CAD. Die CDNX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,750 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.920.982 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 12.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,970 CAD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 29,333 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,110 CAD. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 85,333 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 29.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,71 Mio. CAD – ein Plus von 5.610,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volatus Aerospace 100000,00 CAD erwirtschaftet hatte.

2025 dürfte Volatus Aerospace einen Verlust von -0,010 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie: Nach Kursrutsch nun Einstiegskurse?

Rally der Volatus Aerospace-Aktie macht Pause: Jetzt wacht auch ein Analyst auf