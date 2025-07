Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittwochnachmittag im Keller

So bewegt sich Volatus Aerospace

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Das Papier von Volatus Aerospace befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im CDNX-Handel 7,1 Prozent auf 0,780 CAD ab.

Das Papier von Volatus Aerospace gab in der CDNX-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 7,1 Prozent auf 0,780 CAD abwärts. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,770 CAD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,840 CAD. Zuletzt wechselten 2.608.758 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,970 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 24,359 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,110 CAD. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 85,897 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Volatus Aerospace gewährte am 29.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.610,00 Prozent auf 5,71 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,010 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Fokus: Anleger nutzen Kursrutsch wohl zum Einstieg

Volatus Aerospace-Aktie: Nach Kursrutsch nun Einstiegskurse?

Rally der Volatus Aerospace-Aktie macht Pause: Jetzt wacht auch ein Analyst auf