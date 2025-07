Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag tiefrot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im CDNX-Handel ging es für das Papier um 10,8 Prozent auf 0,705 CAD abwärts.

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte um 15:52 Uhr im CDNX-Handel in Rot und verlor 10,8 Prozent auf 0,705 CAD. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,690 CAD nach. Mit einem Wert von 0,750 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das CDNX-Volumen auf 1.626.240 Volatus Aerospace-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,970 CAD) erklomm das Papier am 12.07.2025. Mit einem Zuwachs von 37,589 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,110 CAD am 14.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie 84,397 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 29.05.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.610,00 Prozent auf 5,71 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,010 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

