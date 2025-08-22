Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Volatus Aerospace zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Volatus Aerospace-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,350 EUR.

Bei der Volatus Aerospace-Aktie ließ sich um 16:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 0,350 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,364 EUR an. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,346 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,356 EUR. Bisher wurden heute 418.019 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

Am 11.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,670 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 91,429 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 79,429 Prozent Luft nach unten.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Volatus Aerospace im vergangenen Quartal 10,59 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 27.11.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Volatus Aerospace ein EPS in Höhe von 0,020 CAD in den Büchern stehen haben wird.

