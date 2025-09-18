Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Zuletzt stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 0,356 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 0,356 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,356 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,356 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.970 Volatus Aerospace-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,670 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 88,202 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 79,775 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volatus Aerospace am 20.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volatus Aerospace einen Umsatz von 40000,00 CAD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Gewinn von 0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

