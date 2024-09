Volkswagen (VW) St Aktie News: Volkswagen (VW) St tendiert am Vormittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) St gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 100,10 EUR.

Um 09:04 Uhr fiel die Volkswagen (VW) St-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 100,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) St-Aktie bis auf 99,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,00 EUR. Bisher wurden heute 4.427 Volkswagen (VW) St-Aktien gehandelt.

Bei 152,50 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) St-Aktie damit 34,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) St-Aktie.

Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,55 EUR je Volkswagen (VW) St-Aktie.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 6,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) St noch ein Gewinn pro Aktie von 6,48 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) St im vergangenen Quartal 83,34 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) St 80,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Volkswagen (VW) St am 30.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) St-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) St-Aktie in Höhe von 28,52 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) St-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels leichter

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste

VW-Aktie verliert: Volkswagen verteidigt Sparplan - Mitarbeiter protestieren - Dieselaffäre-Prozess geht weiter