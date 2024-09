Volkswagen (VW) St Aktie News: Volkswagen (VW) St gewinnt am Mittag

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) St. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 97,70 EUR.

Die Volkswagen (VW) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 97,70 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) St-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 97,95 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.729 Volkswagen (VW) St-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 152,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) St-Aktie. Am 06.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) St-Aktie damit 1,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR an Volkswagen (VW) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,55 EUR.

Volkswagen (VW) St veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 6,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) St noch ein Gewinn pro Aktie von 6,48 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 83,34 Mrd. EUR gegenüber 80,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Volkswagen (VW) St am 30.10.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) St-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 28,52 EUR fest.

