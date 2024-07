Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag gesucht

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 106,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 106,35 EUR zu. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 107,60 EUR zu. Bei 106,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 189.423 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 17,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 141,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,52 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 8,40 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 75,46 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 76,20 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 30,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Tesla-Rivalen BYD, NIO & Co. profitieren: Mit so vielen Milliarden subventioniert China seine Elektroauto-Branche

Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt letztendlich

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt letztendlich im Plus