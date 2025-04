Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Mittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 93,74 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 93,74 EUR ab. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 92,74 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 93,44 EUR. Zuletzt wechselten 157.841 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 128,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,87 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 119,44 EUR an.

Am 11.03.2025 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 6,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 87,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 87,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 06.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 24,09 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Aktien von VW, BMW, Mercedes trotzdem stärker: EU verhängt hohe Kartellstrafe gegen Autobauer

JPMorgan sieht Rheinmetall und weitere deutsche Aktien im EuroStoxx 50

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen