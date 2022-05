Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag in Rot

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 16:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 146,54 EUR abwärts. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 140,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 149,00 EUR. Bisher wurden heute 807.324 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.06.2021 auf bis zu 245,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (131,30 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 11,61 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 235,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,94 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 13,89 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 63.600,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 67.397,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 04.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 03.05.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 33,92 EUR je Aktie belaufen.

