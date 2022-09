Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Mittag positiv

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 4,4 Prozent auf 145,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 146,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 142,32 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 350.278 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2021 bei 208,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,56 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 20,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 211,47 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 28.07.2022 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 9,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.543,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.293,00 EUR in den Büchern standen.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 34,35 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

