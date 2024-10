Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag stärker

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 93,44 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 93,44 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 94,14 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,64 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 176.161 Aktien.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 37,63 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,72 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Mit Abgaben von 6,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,71 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 119,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024. Es stand ein EPS von 6,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,48 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 83,34 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 80,06 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 30.10.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,85 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

September 2024: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten