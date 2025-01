Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 87,18 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 87,18 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 86,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,82 EUR. Bisher wurden heute 14.902 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 32,21 Prozent niedriger. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 110,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,76 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 78,48 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 78,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 18.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 22,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

